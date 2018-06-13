Глава ФИФА: футбол покорит Россию во время чемпионата мира

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о том, что Россия будет завоевана футболом на время чемпионата мира — 2018. Слова функционера передает ТАСС.

«Хочу поприветствовать вас делегатов конгресса в этой приветливой стране. У России есть примечательный факт, ее никто никогда не покорял.

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Но самая большая новость сегодня в том, что завтра Россия будет завоевана футболом. Футбол завоюет весь мир на достаточно длительное время», — сказал Инфантино на конгрессе организации в Москве.

Ранее сообщалось, что ФИФА изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России.