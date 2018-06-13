Наставник сборной Мексики отказался разговаривать про оргию

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Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио отказался комментировать информацию о том, что игроки национальной команды перед поездкой на чемпионат мира — 2018 устроили оргию, передает «Советский спорт».

Накануне нападающий мексиканцев Хавьер Эрнандес заявил, что на вечеринке игроки просто отпраздновали его день рождения, не прибегая к услугам эскорта.

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«Объяснения Эрнандеса, который говорил от лица своей команды, показывает, что вся команда едина. Надеюсь, что команда покажет это на поле. Мы хотим говорить только о футболе», — приводит слова специалиста Goal.

На чемпионате мира — 2018 подопечные Хуана Карлоса Осорио на групповом этапе турнира сыграют с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

Ранее легенда сборной Англии ответил критикам России.