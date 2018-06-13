В Москве ограничат движение транспорта из-за чемпионата мира — 2018

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В связи с началом чемпионата мира — 2018 в Москве будет ограничено движение транспорта, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, некоторые ограничения будут действовать только в дни матчей, другие распространяются на время проведения всего мирового первенства.

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Отмечается, что улицы, переулки и набережные вблизи столичных стадионов «Лужники» и «Спартак», а также в районе Воробьевых гор, перекроют.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 14 июня на арене «Лужники» состоится матч открытия мундиаля между командами России и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Англии заразился русской культурой.