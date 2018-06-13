Глушаков назвал причины своего невызова в сборную России на ЧМ-2018

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему не попал в заявку сборной России по футболу для участия в чемпионате мира — 2018, передает «СЭ».

Футболист отметил, что не ожидал такого решения наставника национальной команды Станислава Черчесова.

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«Предчувствия не возникало. Даже после неудачи с «Тосно» больше думал о том, что не взяли Кубок России, а не о сборной. Но так сложилось…» — заявил игрок.

Также Глушаков рассказал о возможных причинах своего отсутствия в составе сборной.

«Да тут все в совокупности. И игра с «Тосно», и мой последний пока матч за сборную против Бразилии, и травма», — заключил хавбек.

31-летний полузащитник выступает за сборную России с 2011 года.

Ранее глава Ингушетии пожелал сборной России стать чемпионами мира.