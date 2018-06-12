В Чечне попросили Слепакова извиниться за песню о сборной России и Кадырове

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Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров призвал российского комика Семена Слепакова извиниться перед сборной России и Рамзаном Кадыровым за песню о том, что было бы в случае назначения на пост главного тренера национальной команды главы Чечни.

«В нашумевшем ролике Семена Слепакова куча изъянов. Во-первых, популярному актеру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком. Во-вторых, не так уж худо все с нашей сборной, чтобы так измываться над ребятами на самом старте», — цитирует Умарова «Говорит Москва».

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Также министр отметил, что Слепакову стоит извиниться перед российской сборной и Кадыровым.

«Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл», — отметил Умаров.

«Может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почем зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях?» — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Слепаков написал песню про Кадырова и сборную России.