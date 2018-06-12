Действующие чемпионы мира по футболу прилетели в Россию

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Сборная Германии прибыла в Россию для участия в чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что готовиться к матчам мундиаля действующие чемпионы мира будут на базе в подмосковных Ватутинках.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции прибыла в Геленджик для участия в чемпионате мира 2018 года.