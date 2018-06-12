Вратарь сборной России Лунев назвал сильные стороны национальной команды
Голкипер сборной России по футболу Андрей Лунев заявил, что командная игра является сильной стороной сборной перед чемпионатом мира 2018 года.
«Командная игра. Все мы друг за друга», — цитирует Лунева «Спорт-Экспресс».
Также он рассказал о физической форме футболистов после тренировочного сбора, который прошел в Австрии.
«Сразу после сезона поехали на сбор, работали. В матче с Австрией были тяжеловаты. С Турцией уже прибавили в физическом плане. Согласны? Вот. А сейчас еще прошло время, и мы еще набрали форму», — отметил вратарь.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба эмоционально ответил на критику в адрес национальной команды.