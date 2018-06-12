Вратарь сборной России Лунев назвал сильные стороны национальной команды

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Голкипер сборной России по футболу Андрей Лунев заявил, что командная игра является сильной стороной сборной перед чемпионатом мира 2018 года.

«Командная игра. Все мы друг за друга», — цитирует Лунева «Спорт-Экспресс».

Также он рассказал о физической форме футболистов после тренировочного сбора, который прошел в Австрии.

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«Сразу после сезона поехали на сбор, работали. В матче с Австрией были тяжеловаты. С Турцией уже прибавили в физическом плане. Согласны? Вот. А сейчас еще прошло время, и мы еще набрали форму», — отметил вратарь.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба эмоционально ответил на критику в адрес национальной команды.