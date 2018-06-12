Путин посетит конгресс ФИФА перед стартом чемпионата мира
Президент России Владимир Путин посетит заседание 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), которое пройдет 13 июня в Москве, сообщает ТАСС.
«13 июня Владимир Путин примет участие в заседании 68-го конгресса ФИФА, который пройдет в Экспоцентре накануне старта чемпионата мира по футболу 2018», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.
Также глава государства намерен присутствовать на гала-концерте на Красной площади. В нем примут участие Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко и другие.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что инвестиционный банк Goldman Sachs провел исследование, в котором вычислил наиболее вероятного победителя предстоящего чемпионата мира — 2018.