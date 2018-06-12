Смолов ответил своим критикам

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Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов снялся в рекламном ролике, посвященном его отношениям с критиками, сообщает «Советский спорт».

На видео форвард предполагает, что он услышит, если будет задавать вопросы себе и окружающим.

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«Но буду ли я спрашивать? Никогда», — говорит нападающий.

Ролик получил название «Федор Смолов никогда не спрашивает».

28-летний форвард выступает за сборную России с 2012 года. Сейчас Смолов находится в расположении национальной команды, с которой готовится принять участие в чемпионате мира — 2018.

Матч открытия мундиаля между командами России и Саудовской Аравии состоится 14 июня на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович едет доминировать в Россию.