Новый краснодарский клуб получит имперское название
В Краснодаре создадут новый клуб, который заменит обанкротившуюся «Кубань», сообщает «Матч ТВ».
Команда получит название «Екатеринодар» — так назывался город Краснодар до 1920 года, которое получил как дар императрицей Екатериной II черноморским казакам кубанской земли.
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Отмечается, что «Екатеринодар» будет выступать в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команду возглавит бывший главный тренер «Кубани» Евгений Калешин.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» хочет приобрести полузащитника сборной Колумбии.