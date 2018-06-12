Овечкин: это прекрасный год для меня

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/11792881/upload-7-pic905-895x505-52033.jpg">

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его одноклубник Брэйден Холтби приняли участие в юмористическом шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon («Вечернее шоу Джимми Фэллона»), сообщает ТАСС.

Фотографию со съемок передачи в своем аккаунте в инстаграме выложил «Кэпиталз».

Реклама

На слова ведущего о том, что Овечкин перед началом сезона женился и сейчас ждет ребенка, россиян заметил, что у него выдался отличный год.

«Да, это прекрасный, прекрасный год для меня», — сказал игрок.

На прошлой неделе «Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук интересен восьми-девяти клубам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).