Сборную Нигерии встретили с казачьей лезгинкой в Ессентуках

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Сборная Нигерии по футболу прибыла в Россию для участия в чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

Делегация африканской команды прилетела в Ессентуки, где футболистов и тренерский штаб встретили хлебом-солью и казачьей лезгинкой.

Ансамбль «Хуторок» поднес гостям традиционные хлеб-соль, прозвучали казачьи здравницы.

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«Футболисты попробовали хлеб-соль, оказалось, они знают наши традиции. Все прошло в дружественной атмосфере и завершилось фотографией на память», — поведали в пресс-службе администрации города.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповой стадии сборная Нигерии сыграет с командами Аргентины, Исландии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что руководство сборной Панамы по футболу восхитилось условиями в Саранске.