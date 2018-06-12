Загитова показала, как тренирует свою собаку

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова показала, как тренирует свою новую собаку. Об этом сообщает «Советский спорт».

Загитова получила в подарок щенка на торжественной церемонии в Москве. Собаку японской породы акита-ину фигуристке вручил глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси.

Реклама

Ранее фигуристка рассказала о том, как провела свой первый день с подаренным щенком Масару.