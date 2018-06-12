Загитова показала, как тренирует свою собаку
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова показала, как тренирует свою новую собаку. Об этом сообщает «Советский спорт».
Загитова получила в подарок щенка на торжественной церемонии в Москве. Собаку японской породы акита-ину фигуристке вручил глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси.
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Ранее фигуристка рассказала о том, как провела свой первый день с подаренным щенком Масару.
Загитова учит свою собачку. pic.twitter.com/RhmRPlc5n9— Никита Камышев (@SkifFc) 11 июня 2018 г.