Легендарный боксер Льюис поздравил Кличко с вступлением в зал славы
Легендарный британский и канадский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, Леннокс Льюис поздравил Виталия Кличко с вступлением в Международный боксерский зал славы. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Поздравляю моего друга и великого соперника Виталия Кличко с его вступлением в Международный боксерский зал славы», — написал Льюис в своем инстаграме.
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Ранее Кличко заявил, что хочет принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.