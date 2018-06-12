Легендарный боксер Льюис поздравил Кличко с вступлением в зал славы

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Легендарный британский и канадский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, Леннокс Льюис поздравил Виталия Кличко с вступлением в Международный боксерский зал славы. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Поздравляю моего друга и великого соперника Виталия Кличко с его вступлением в Международный боксерский зал славы», — написал Льюис в своем инстаграме.

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Ранее Кличко заявил, что хочет принять участие в выборах президента Украины в 2019 году.