Экс-игрок «Вильярреала» осужден за избиение и прилюдное изнасилование
Бывший нападающий «Вильярреала» Никки Нильсен осужден на месяц за изнасилование, сообщает «Советский спорт».
По информации Monaco-Matin, 30-летний форвард польского клуба «Лех» в состоянии алкогольного опьянения избил 20-летнюю девушку и принудил к сексуальным действиям прямо на улице города.
Реклама
Датский футболист также будет выплачивать штраф в размере €750 и компенсацию жертве — €3 тысячи.
Отмечается, что у Нильсена при себе был обнаружен почти грамм кокаина.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Ганы и шведского «Мальме» Кингсли Сарфо приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного срока за изнасилование 14-летней девочки.