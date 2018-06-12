Экс-игрок «Вильярреала» осужден за избиение и прилюдное изнасилование

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Бывший нападающий «Вильярреала» Никки Нильсен осужден на месяц за изнасилование, сообщает «Советский спорт».

По информации Monaco-Matin, 30-летний форвард польского клуба «Лех» в состоянии алкогольного опьянения избил 20-летнюю девушку и принудил к сексуальным действиям прямо на улице города.

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Датский футболист также будет выплачивать штраф в размере €750 и компенсацию жертве — €3 тысячи.

Отмечается, что у Нильсена при себе был обнаружен почти грамм кокаина.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Ганы и шведского «Мальме» Кингсли Сарфо приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного срока за изнасилование 14-летней девочки.