Зидан рассказал о возможном назначении на пост наставника сборной Франции

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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника сборной Франции по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Самое главное — поддерживать сборную Франции. Я не задумывался о том, чтобы возглавить национальную команду.

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Я остановился, чтобы отдохнуть. Мы все хотим, чтобы наша сборная выиграла второй титул чемпионов мира», — цитирует Зидана L'Equipe.

Ранее действующий главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказал свое мнение относительно будущего Зидана, который покинул мадридский «Реал».