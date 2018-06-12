Казахстанская фигуристка объяснила свой переход от Орсера к Тутберидзе
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсунбаева, которая с нового сезона будет тренироваться под руководством российского специалиста Этери Тутберидзе, прокомментировала свое решение уйти от канадского тренера Брайана Орсера. Слова спортсменки передает ТАСС.
«Да, я ушла от Орсера, но это вообще никак ни с кем не связано.
С Брайаном мы расстались в хороших отношениях, он поддержал мой выбор и пожелал мне удачи, сказав, что я в хороших руках. И я благодарна ему за тот опыт, который он мне дал», — сказала фигуристка.
Турсынбаева также отметила, что ей было сложно тренироваться в Канаде, вдали от дома и семьи.
«К следующей Олимпиаде я хочу готовиться по-другому.
Этери Георгиевна — очень хороший тренер, и я безумно рада, что мне выпал шанс тренироваться в ее группе», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что сотрудничество Турсунбаевой и Тутберидзе рассчитано до 2022 года.