Казахстанская фигуристка объяснила свой переход от Орсера к Тутберидзе

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Казахстанская фигуристка Элизабет Турсунбаева, которая с нового сезона будет тренироваться под руководством российского специалиста Этери Тутберидзе, прокомментировала свое решение уйти от канадского тренера Брайана Орсера. Слова спортсменки передает ТАСС.

«Да, я ушла от Орсера, но это вообще никак ни с кем не связано.

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С Брайаном мы расстались в хороших отношениях, он поддержал мой выбор и пожелал мне удачи, сказав, что я в хороших руках. И я благодарна ему за тот опыт, который он мне дал», — сказала фигуристка.

Турсынбаева также отметила, что ей было сложно тренироваться в Канаде, вдали от дома и семьи.

«К следующей Олимпиаде я хочу готовиться по-другому.

Этери Георгиевна — очень хороший тренер, и я безумно рада, что мне выпал шанс тренироваться в ее группе», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что сотрудничество Турсунбаевой и Тутберидзе рассчитано до 2022 года.