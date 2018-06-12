Игрок «Барселоны» признался, что будет счастлив после ухода Роналду из «Реала»

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Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал возможный уход нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду из клуба. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Что касается Роналду, мне трудно поверить в возможность его ухода. Но в футболе все меняется быстро, и, если он уйдет, не буду врать, я буду счастлив!» — приводит слова Ракитича Marca.

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Также футболист поделился мнением о решении главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана покинуть свой пост.

«Сначала уход Зидана меня не удивил. Но он выбрал для этого нужный момент, и за это перед ним стоит снять шляпу. Уровень, на который он вывел «Реал», — очень высокий и впечатляющий, немногие смогли бы добиться таких результатов», — отметил игрок.

Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил безразличие по поводу возможного ухода Роналду из «Реала».