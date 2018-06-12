Глава Ла Лиги выразил безразличие по поводу возможного ухода Роналду из «Реала»
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала». Об этом сообщает «Советский спорт».
«Думаю, Роналду не станет уходить из «Реала», а Антуан Гризманн останется в «Атлетико». Вероятность перехода Роналду в другой клуб составляет примерно пять баллов из десяти возможных.
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Но в любом случае это не будет большой драмой для чемпионата Испании, потому что мы становимся менее зависимыми от великих игроков», — цитирует Тебаса Onda Cero.
Ранее сообщалось, что Роналду отказывается продлевать контракт с испанским клубом.