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Федерация футбола Украины (ФФУ) накажет команду Закарпатья, ставшей чемпионом мира среди непризнанных стран, сообщает «Советский спорт».

«По итогам разбирательства, против футболистов Закарпатья будут применены санкции, в частности — дисквалификация, после которой спортсмены не смогут заявляться на участие в любительских и в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ», — написано в заявлении на официальном сайте ФФУ.

Ранее сообщалось, что Неймар мог оказаться в донецком «Шахтере».