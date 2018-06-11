ФФУ накажет команду Закарпатья, ставшей чемпионом мира среди непризнанных стран
Федерация футбола Украины (ФФУ) накажет команду Закарпатья, ставшей чемпионом мира среди непризнанных стран, сообщает «Советский спорт».
«По итогам разбирательства, против футболистов Закарпатья будут применены санкции, в частности — дисквалификация, после которой спортсмены не смогут заявляться на участие в любительских и в профессиональных турнирах, которые проходят на территории Украины под эгидой ФФУ», — написано в заявлении на официальном сайте ФФУ.
Ранее сообщалось, что Неймар мог оказаться в донецком «Шахтере».