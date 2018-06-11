<img src="//img.gazeta.ru/files3/714/11024714/RIAN_3247376.HR.ru-pic905-895x505-46313.jpg">

Международная федерация футбола (ФИФА) изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России, сообщает News.ru.

«Будет создана абсолютно новая система отбора. Она уберет весь дисбаланс, который может существовать сегодня. Я верю, что эта система будет реже подвергаться критическим высказываниям. И это не будет окончательным вариантом, разработка будет развиваться и совершенствоваться», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее Сергей Собянин и Инфантино открыли международный вещательный центр в Москве.