Чемпион НБА предпочел Лещенко и Пугачеву американскому рэпу

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Российский баскетболист Тимофей Мозгов, защищающий цвета клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», рассказал о своих музыкальных предпочтениях, передает газета «Известия».

Спортсмен отметил, что предпочитает русских исполнителей иностранным.

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«Мои партнеры и правда почти поголовно слушают американский рэп, но это не моя музыка. Конечно, могу послушать какие-то композиции Dr Dre или 2pac, но от «новой школы» мне становится плохо. В буквальном смысле.

Например, сейчас в моем плейлисте Алла Пугачева, R-Kelly, Feduk, L'One, «Трава», «Кинопробы», Eurythmics, ДДТ, Лев Лещенко», — сказал россиянин.

Также центровой отметил, что очень ценит творчество Лещенко.

«Лещенко — потрясающий исполнитель, и его альбомы никогда не потеряют актуальность», — заключил Мозгов.

Мозгов выступает за «Бруклин» с июня 2017 года. До этого баскетболист выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Кливленд Кавальерс». Вместе с «Кливлендом» спортсмен стал чемпионом НБА в 2016 году.

Ранее вратарь сборной Мексики извинился за отсутствие на оргии.