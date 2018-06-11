Игрок сборной Португалии похвалил базу в Подмосковье
Полузащитник «Локомотива» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш рассказал о прибытии национальной команды в Россию для участия в чемпионате мира — 2018, передает ТАСС.
Действующие чемпионы Европы будут жить и тренироваться на базе в подмосковном Кратове.
«Здесь прекрасная инфраструктура, свежий воздух и спокойная обстановка. Все эти составляющие помогут нам отлично подготовиться к мировому первенству.
Мы прекрасно осознаем, где находимся и какая ответственность на нас лежит, поэтому мы приложим все усилия, чтобы подтвердить свой статус лучшей европейской сборной и достойно выступить на турнире», — заявил игрок.
Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Португалия на групповом этапе мирового первенства сыграет с командами Ирана, Марокко и Испании.
Ранее сообщалось, что наставник сборной Аргентины обвиняется в домогательствах.