Неймар мог оказаться в «Шахтере»

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар в свое время мог переехать в чемпионат Украины, где им интересовался донецкий «Шахтер», сообщает «Советский спорт».

По данным UOL, девять лет назад «горняки» вели переговоры с «Сантосом» о переходе талантливого форварда, которые завершились неудачно. Отмечается, что основным разногласием между клубами были финансовые требования бразильцев.

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В 2013 году Неймар перешел в «Барселону» за €88,2 млн. А летом 2017 года оказался в «ПСЖ», которому трансфер бразильца обошелся в €222 млн.

В минувшем сезоне нападающий провел 30 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 17 голевых передач.

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