Болельщик прибыл в Россию из Саудовской Аравии на велосипеде

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Болельщик сборной Саудовской Аравии Фахад Ибрахим Альяхья приехал в Россию на велосипеде и посетил тренировку своей национальной команды.

«Эта идея была у меня уже 20 лет. Я мечтал приехать поддержать нашу команду по футболу еще во время турнира во Франции в 1998 году, но моя мечта исполнилась только сейчас», — цитирует Альяхья ТАСС.

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Отмечается, что путешественник проехал более пяти тысяч километров.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира национальной команде Саудовской Аравии предстоят встречи со сборными Уругвая, Египта, а также матч открытия мирового первенства против сборной России.

Ранее сообщалось, что три тысячи человек посетило тренировку Саудовской Аравии в Санкт-Петербурге.