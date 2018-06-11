Кадыров назвал лучшего футболиста мира

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах является лучшим футболистом в мире.

«Мохамед Салах — самый лучший футболист в мире и идеальный человек», — приводит слова Кадырова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Египта сыграет в группе A с командами России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что за тренировочным процессом соперника сборной России по групповому этапу чемпионата мира — 2018 наблюдали более семи тысяч человек.