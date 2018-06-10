Сборная Бразилии разгромила Австрию в товарищеском матче

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Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Австрии в товарищеском матче, сообщает ТАСС.

Матч проходил в рамках подготовки бразильской команды к чемпионату мира — 2018 и завершился победой подопечных Тите с разгромным счетом 3:0. Голы на свой счет записали нападающие Габриэл Жесус и Неймар, а также полузащитник Филиппе Коутиньо.

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Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Бразильцам на групповом этапе турнира предстоят встречи с командами Коста-Рики, Швейцарии и Сербии.

Ранее сообщалось, что Пеле не приедет в МГУ из-за проблем со здоровьем.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные)

Австрия — Бразилия — 0:3

Голы: 0:1 — Жесус, 36; 0:2 — Неймар, 63; 0:3 — Коутиньо, 69.