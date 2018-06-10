Пеле не приедет в МГУ из-за проблем со здоровьем
Визит легендарного бразильского футболиста Пеле в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) отменен, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил пресс-атташе экс-нападающего Жозе Форнос Родригес.
«Пеле не приедет, потому что он плохо себя чувствует — у него проблемы с бедром. Приедет ли он на открытие чемпионата мира, решится до вторника», — заявил представитель.
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В МГУ трехкратный чемпион мира должен был провести выступление в преддверии чемпионата мира — 2018.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что пробки могли оставить Москву без чемпионата мира — 2018.