Стало известно состояние здоровья футболистов сборной России

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов поделился подробностями состояния здоровья игроков национальной команды. По его словам, все 23 футболиста, попавшие в окончательную заявку на чемпионат мира — 2018, находятся в оптимальной форме.

«В настоящее время все футболисты сборной России тренируются в общей группе, препятствий для таких тренировок ни у кого нет. Проблем со здоровьем нет ни у одного футболиста, и надеюсь, что такая же ситуация будет не только к первому матчу чемпионата мира, но и на протяжении всего турнира», — цитирует Безуглова ТАСС.

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Ранее сообщалось, что сборная России в полном составе провела тренировку перед первым матчем мундиаля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие турнира состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».