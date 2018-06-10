Нурмагомедов в ближайшее время начнет подготовку к бою против Макгрегора

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Отец и тренер чемпиона UFC в легко весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал информацию о том, что следующим противником его сына станет ирландский боец Конор Макгрегор. По его словам, шансов у ирландца в поединке против российского спортсмена нет.

«Конечно, мы рады, что нашим следующим соперником станет Конор. Станет ли сюрпризом для нас долгое отсутствие боев у Макгрегора? Мы на него не смотрим, мы смотрим на себя, решаем свои проблемы. В ближайшее время отправимся в горы, где начнем подготовку к бою», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Ранее пезидент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что Нурмагомедов сразится с Макгрегором.