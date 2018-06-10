Сборная России в полном составе готовится к первому матчу ЧМ-2018
Сборная России по футболу проводит тренировку перед первым матчем чемпионата мира — 2018, в котором россияне сыграют с командой Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Среди игроков национальной сборной отсутствуют футболисты с повреждениями. Вся команда занимается в полном составе.
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На чемпионате мира — 2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие турнира состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».