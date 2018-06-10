Сборная Марокко прибыла в Воронеж на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/881/10491881/asfd-pic905-895x505-77888.png">

Футболисты и тренерский штаб сборной Марокко прилетели в Россию для участия в чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), марокканцы прибыли в Воронеж, где будут базироваться во время турнира. Перед вылетом в Россию сборная Марокко обыграла команду Эстонии в контрольном матче со счетом 3:1.

Реклама

Отмечается, что 13 июня у марокканцев, чья команда является единственной среди всех участников мундиаля, базирующаяся в Воронеже, запланирована открытая тренировка.

На чемпионате мира — 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России, сборная Марокко сыграет в группе B с командами Ирана, Португалии и Испании.