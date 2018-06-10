Овечкин и игроки «Вашингтона» встретились с дочерью Трампа
Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вместе с капитаном команды Александром Овечкиным встретились с дочерью президента США Иванкой Трамп, сообщает «Советский спорт».
Встреча произошла в одном из ресторанов Вашингтона, где помимо Иванки находился и ее муж.
В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии плей-офф «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найт» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.
Ранее президент США Дональд Трамп пригласил игроков «Вашингтон Кэпиталз» в Белый дом после победы в розыгрыше Кубка Стэнли.
Hanging out in Georgetown with Ivanka #StanleyCup @NHL @Capitals @HockeyHallFame @IvankaTrump pic.twitter.com/IgSPRCZBTE— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 10 июня 2018 г.