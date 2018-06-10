Карпин: российский футбол губят большие деньги и лимит на легионеров

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о причинах проблем в российском футболе. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Что происходит с российским футболом? Это очень глобальная и долгая тема. Если кратко, то, как ни странно, российский футбол губит появление двух вещей: большие деньги и лимит на легионеров.

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В каждой команде должно присутствовать пять российских футболистов, плюс им платят большие деньги, и поэтому никто из россиян не уезжает играть в чемпионаты, где конкурентная среда намного выше, чем в российской лиге. У нас нет футболистов, которые играют в Германии, Италии, Франции, Англии», — приводит слова Карпина La Jornada.

Ранее Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира — 2018.