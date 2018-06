Овечкин искупался в фонтане в честь победы в Кубке Стэнли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин искупался в фонтане в столичном парке Джорджтаун вместе с партнерами по команде в честь завоевания Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

«Вашингтон» впервые с своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. До этого «Кэпиталз» выходил в финал плей-офф НХЛ в 1998 году, где проиграл «Детройту Ред Уингз».

Ранее Овечкин заснул вместе с Кубком Стэнли во время перелета в Вашингтон.

