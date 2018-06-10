Более половины россиян планируют смотреть матчи ЧМ-2018
Более 67 миллионов человек в России планируют смотреть матчи чемпионат мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации исследовательской компании Gfk, потенциальная аудитория мундиаля среди россиян составила 56%.
Отмечается, что 21% опрошенных хочет посмотреть каждый матч мирового первенства, а 13% будут следить за чемпионатом со стадионов.
Ранее власти Сочи объявили, что дни проведения матчей чемпионата мира по футболу будут выходными.