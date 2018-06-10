Совет ФИФА может изменить подсчет рейтинга сборных

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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) соберется в Москве для рассмотрения вопроса об изменении подсчета рейтинга сборных, сообщает ТАСС.

Также на в преддверии открывающегося в Москве конгресса ФИФА будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением крупных турниров в ближайшие годы.

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Отмечается, что нынешний способ подсчета рейтинга команд не является максимально справедливым.

Ранее в Москве официально открылся международный вещательный центр чемпионата мира по футболу 2018.