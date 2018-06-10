В Волгограде открыли туристско-информационные центры в преддверии ЧМ-2018

В Волгограде открылись туристско-информационные пункты перед чемпионатом мира по футболу — 2018, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что центры для гостей и болельщиков мундиаля работают на железнодорожном вокзале, в аэропорту города, а также на улице Гагарина и в музее-заповеднике «Старая Сарепта».

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Открытие еще одной стойки для туристов состоится 14 июня на Центральной набережной, где пройдет Фестиваль болельщиков ФИФА в Волгограде.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских городов, которым предстоит принять матчи мундиаля.