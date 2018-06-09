Английский болельщик назвал русских фанатов животными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/10915945/RIAN_02869833.HR.ru-pic905-895x505-67149.jpg">

Английский футбольный фанат Стюарт Грей раскритиковал русских болельщиков, сообщает «Советский спорт».

Во время чемпионата Европы — 2016 Грей получил травмы во время беспорядков в Марселе. Он заявил что не собирается приезжать на чемпионат мира — 2018 в Россию, поскольку опасается за свою безопасность.

Реклама

«Русские фанаты — животные, они попытаются убить вас. Для них футбольные матчи — это военная операция.

Ни один из моих друзей не поедет на чемпионат мира. Никому не советую отправляться туда, лучше смотрите турнир по телевизору, потому что так безопаснее», — приводит слова фаната The Sun.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что сборная Исландии прилетела в Геленджик.