Роналду не устроили улучшенные условия контракта «Реала»

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Нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду не устроили условия улучшенного контракта, который предложило ему руководство клуба, сообщает «Советский спорт».

Как передает El Mundo Deportivo, зарплата в 25 млн не соответствует его ожиданиям.

Мадридский «Реал» предложил нападающему Криштиану Роналду зарплату в €25 млн за сезон, но это не соответствует его ожиданиям.

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Отмечается, что французский «ПСЖ» готов предложить португальцу зарплату в размере €45 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в услугах наставника сборной Бразилии.