Роналду не устроили улучшенные условия контракта «Реала»
Нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду не устроили условия улучшенного контракта, который предложило ему руководство клуба, сообщает «Советский спорт».
Как передает El Mundo Deportivo, зарплата в 25 млн не соответствует его ожиданиям.
Мадридский «Реал» предложил нападающему Криштиану Роналду зарплату в €25 млн за сезон, но это не соответствует его ожиданиям.
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Отмечается, что французский «ПСЖ» готов предложить португальцу зарплату в размере €45 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в услугах наставника сборной Бразилии.