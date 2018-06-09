Президент УЕФА не будет давать рекомендаций при выборе места проведения ЧМ-2026

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин не будет давать рекомендаций членам организаций перед выборами места проведения чемпионата мира 2026 года, передает ТАСС.

«Я не вправе указывать членам УЕФА, за кого им голосовать. Каждая из 55 национальных ассоциаций внимательно изучит заявочные досье двух кандидатов и сделает выбор в пользу лучшего, по их мнению, претендента. Я не голосую и не влияю на чей-либо выбор», — подчеркнул Чеферин.

Ранее глава УЕФА выразил уверенность, что Россия достойно проведет чемпионат мира.