Газзаев высказался о критике своего выступления перед Путиным

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Депутат Госдумы Валерий Газзаев ответил на критику своего выступления перед президентом России Владимиром Путиным во время «Прямой линии».

«Критика моего выступления перед Путиным? У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказывал пожелание президенту. Хотел его поблагодарить за то, что он сделал для страны и спорта. За то, что мы получили чемпионат мира. Вопросов я ему не задавал, вопросы задавали граждане нашей страны.

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Он пять часов на них отвечал. Конечно, надо использовать наследие чемпионата мира с пользой. Президент очень четко ответил на все вопросы. А как воспринимать, это право каждого», — цитирует Газзаева «Чемпионат.Com».

Ранее бывший тренер сборной России пожелал главе государства покровительства Георгия Победоносца и Николая Чудотворца.