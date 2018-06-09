Газзаев высказался о критике своего выступления перед Путиным
Депутат Госдумы Валерий Газзаев ответил на критику своего выступления перед президентом России Владимиром Путиным во время «Прямой линии».
«Критика моего выступления перед Путиным? У каждого свое мнение. Во-первых, я не вопрос задавал, а высказывал пожелание президенту. Хотел его поблагодарить за то, что он сделал для страны и спорта. За то, что мы получили чемпионат мира. Вопросов я ему не задавал, вопросы задавали граждане нашей страны.
Он пять часов на них отвечал. Конечно, надо использовать наследие чемпионата мира с пользой. Президент очень четко ответил на все вопросы. А как воспринимать, это право каждого», — цитирует Газзаева «Чемпионат.Com».
Ранее бывший тренер сборной России пожелал главе государства покровительства Георгия Победоносца и Николая Чудотворца.