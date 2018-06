Пилот «Формулы-1» задавил сурка во время практики Гран-при Канады

Пилот «Формулы-1» Ромен Грожан, выступающий за команду «Хаас», сбил сурка во время второй практики Гран-при Канады, сообщает «Советский спорт».

«Это был большой удар. Это довольно большое животное. Несколько расстраивает, ведь его показывали в телетрансляции в начале сессии — он был перед 13-м поворотом, именно там я его и ударил. Так что я удивлен, что они его не убрали.

Конечно, жаль животное. Жаль и антикрыло: у нас довольно мало запасных деталей, так что подобная потеря переднего антикрыла расстраивает», — цитирует Грожана Racefans.

В результате столкновения болид получил повреждение переднего антикрыла, которое будет заменено.

По итогам второй практики Грожан (1:13.620) показал седьмой результат. Лучше всех трассу проехал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (1:12.198).

Not the #GroundhogDay we wanted!



The aftermath of @RGrosjean's 'meeting' with the Canadian wildlife in #FP2.



@F1GPCanada pic.twitter.com/XaW4J3zQ6y