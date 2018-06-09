Умерла 19-кратная победительница турниров Большого шлема

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Бразильская теннисистка Мария Буэно умерла в Сан-Паулу на 79-м году жизни, сообщает ТАСС.

По информации Globo, Буэно была госпитализирована 7 июня. Отмечается, что в 2017 году у нее был обнаружен рак ротовой полости.

Буэно 19 раз становилась победительницей турниров Большого шлема. В одиночном разряде на ее счету четыре победы на Открытом чемпионате США (1959, 1963, 1964, 1966), а также три титула чемпиона Уимблдона (1959, 1960, 1964).

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В парном разряде Буэно становилась победительницей Уимблдона (1958, 1960, 1963, 1965, 1966), Открытого чемпионата США (1960, 1962, 1966, 1968), Открытого чемпионата Австралии (1960) и Открытого чемпионата Франции (1960).

Также в 1960 году бразильянка выиграла «Ролан Гаррос» в смешанном разряде и стала обладательницей Большого шлема в паре.

Ранее сообщалось, что немецкая пловчиха, двукратная чемпионка Европы Даниэла Самульски скончалась в возрасте 33 лет.