Умерла 19-кратная победительница турниров Большого шлема
Бразильская теннисистка Мария Буэно умерла в Сан-Паулу на 79-м году жизни, сообщает ТАСС.
По информации Globo, Буэно была госпитализирована 7 июня. Отмечается, что в 2017 году у нее был обнаружен рак ротовой полости.
Буэно 19 раз становилась победительницей турниров Большого шлема. В одиночном разряде на ее счету четыре победы на Открытом чемпионате США (1959, 1963, 1964, 1966), а также три титула чемпиона Уимблдона (1959, 1960, 1964).
В парном разряде Буэно становилась победительницей Уимблдона (1958, 1960, 1963, 1965, 1966), Открытого чемпионата США (1960, 1962, 1966, 1968), Открытого чемпионата Австралии (1960) и Открытого чемпионата Франции (1960).
Также в 1960 году бразильянка выиграла «Ролан Гаррос» в смешанном разряде и стала обладательницей Большого шлема в паре.
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