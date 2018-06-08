«Химки» обыграли УНИКС и встретятся с ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
«Химки» обыграли УНИКС в матче «Финала четырех» Единой лиги ВТБ и вышли в финал соревнований, где встретятся с ЦСКА. Об этом сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 76:71 в пользу «Химок».
Самым результативным игроком матча признан защитник подмосковной команды Алексей Швед, который набрал 36 очков.
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В составе УНИКСа 23 очка набрал Джамар Смит.
Баскетбол. Единая лига ВТБ
УНИКС (Казань, Россия) — Химки (Химки, Россия) — 71:76 (18:23, 14:15, 15:14, 24:24)