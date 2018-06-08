Сотникова рассказала о том, что ее вдохновляет Бузова

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Российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о съемках в клипе телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Слова спортсменки приводит «Комсомольская правда».

«Мне очень приятно, что Оля пригласила меня. Мы с ней знакомы уже год. Ольга сейчас на слуху, она вырывается вперед, она не останавливается, идет к своей цели, а меня такие люди вдохновляют.

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Несмотря ни на что, ни на какие слухи, она не останавливается, не закрывается, а движения вперед и делает свою работу. И когда со мной связались и сказали, что Оля записала такую песню и хочет, чтобы в ее клипе снимались топовые спортсмены, я, естественно, сказала да», — заявила фигуристка.

Ранее Сотникова выступила за увеличение возрастного ценза в фигурном катании.