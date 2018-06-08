Черданцев назвал позором отсутствие трансляции победы Овечкина в России

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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поздравил «Вашингтон Кэпиталз» с победой в розыгрыше Кубка Стэнли и выразил недовольство отсутствием трансляции матча на российском телевидении. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Всех наших, но особенно Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли.

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Позор, что в России не показали первой большой победы великого спортсмена, который для продвижения правильного имиджа нашей страны и нашего спорта в мире делает больше, чем МИД и Минспорта», — написал Черданцев в своем твиттере.

Ранее президент США Дональд Трамп высоко оценил игру Овечкина в финале Кубка Стэнли.