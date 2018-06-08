Налоговая служба арестовала счета «Локомотива-Кубани»
Налоговая служба арестовала банковские счета баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» по причине неуплаты налогов, сообщает «Советский спорт».
Отмечается, что краснодарский клуб обязуется выплатить суду 243,5 миллиона рублей, иначе команда не сможет выполнить свои обязательства перед игроками и тренерским штабом.
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Клуб подал апелляцию на принятие обеспечительных мер по иску.
Ранее нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сообщил подробности своих взаимоотношений с правоохранительными органами и проблемах с налогами в Испании.