Кафельников: в выход сборной России из группы на ЧМ-2018 не верю

<img src="">

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, за кого будет болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу — 2018.

«В выход сборной России из группы не верю, я не оптимист.

Я лично буду болеть за англичан на мундиале», — сказал экс-первая ракетка мира.

Реклама

Кафельников также ответил на вопрос, каким образом он планирует смотреть матчи мирового первенства.

«Может быть, в баре или дома. Ходить на стадион не горю ни малейшим желанием.

По телевизору удобнее. На чемпионате мира любая игра — это событие, так что по возможности буду смотреть все матчи», — добавил он.

Ранее советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко назвал фаворитов чемпионата мира по футболу — 2018.