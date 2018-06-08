Фанатка обнажила грудь перед Овечкиным во время празднования победы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/547/11790547/RTX682WI-pic905-895x505-86949.jpg">

Во время празднования победы «Вашингтон Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли одна из болельщиц решила обнажить грудь перед российским форвардом команды Александром Овечкин. Об этом сообщает «Советский спорт».

Во время того, как Овечкин проезжал с трофеем перед болельщиками, фанатка обнажила свою грудь.

Реклама

Отмечается, что сам Овечкин не заметил такого неожиданного сюрприза, однако товарищи по команде успели оценить смелый поступок девушки.

Ранее Овечкин призвал фанатов «Вашингтона» отпраздновать победу в финале Кубка Стэнли.